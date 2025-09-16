ETV Bharat / state

ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਬਰਨ ਜੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਲਾਈ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ

ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਰੂਸ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਨ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

Moga youth to fight in Ukraine
ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਬਰਨ ਜੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 16, 2025 at 5:29 PM IST

3 Min Read
ਮੋਗਾ: ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਕਨੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 25 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਮਾਸਕੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ 14 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰਿਲ ਵੀਡੀਓ (Etv bharat)

ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪੀਲ

ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇਥੇ ਅਸੀਂ 15 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।'

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪੁੱਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰੂਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਨੇਂ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਾਣ।'

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ (Etv bharat)

ਪਿਤਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰ

ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਯੂ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਏਜੰਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੂਟੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਦਮੇ 'ਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ।'

ਰੂਸ 'ਚ ਫਸੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ (Etv bharat)

ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ'।

