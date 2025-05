ETV Bharat / state

ਜੰਮੂ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ’ਚ ਬੰਬ ਹੋਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਨਾਲ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ - RUMOR OF A BOMB ON THE BUS

ਜੰਮੂ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ’ਚ ਬੰਬ ਹੋਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਨਾਲ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : May 7, 2025 at 8:15 PM IST 2 Min Read