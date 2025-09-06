ETV Bharat / state

ਪੈਂਦੇ ਮੀਂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਮਕਾਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਤਬਾਹੀ

ਪਿੰਡ ਝੇਰਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ।

COLLAPSED ROOF OF HOUSE
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੇਰਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੀ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 6, 2025 at 6:42 PM IST

2 Min Read

ਮਾਨਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਕੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੇਰਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ (ETV Bharat)

ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 'ਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਝੇਰਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਿਖਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇਬਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ

ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਪਤੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।''

COLLAPSED ROOF OF HOUSE
ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ (ETV Bharat)

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੇ ਕਈ ਘਰ

ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਝੇਰਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

COLLAPSED ROOF OF HOUSE
ਘਰ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਛੱਤ (ETV Bharat)

For All Latest Updates

TAGGED:

CONTINUOUS RAIN IN MANSAROOF HOUSE COLLAPSED DUE TO RAINFLOOD IN PUNJABਮਾਨਸਾHOUSE ROOF COLLAPSED

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਘਾਤਕ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਰੇਬੀਜ਼, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ ਪਛਾਣ, ਦੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਬਿਨਾਂ ਗੰਢ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕਿੰਝ ਕਰੀਏ ਪਛਾਣ

ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਨੀਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ, ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣਾ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.