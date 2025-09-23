ETV Bharat / state

AC ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਣੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਚੋਰ

ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮਗਰੋਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਏ।

Robbery in farmer house
ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਣੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈਕੇ ਚੋਰ ਹੋਏ ਫਰਾਰ (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 23, 2025 at 3:11 PM IST

2 Min Read
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹੀ ਬਲਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ (Etv bharat)

ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਚੋਰੀ

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰ ਨੂੰਹ-ਪੁੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨ,ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾੜ ਲਗਾ ਕੇ ਚੋਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੀ ਚੋਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਲਮਾਰੀ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਕੇ 30-32 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਕਾਗਜਾਤ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।"

ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਏਐਸਆਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਚੋਰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੁੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚੇ।

