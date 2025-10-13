ETV Bharat / state

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਖ਼ਿਆ ਮਸਲਾ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਰਕੇ ਸਲਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਰਿਪੋਰਟ।

ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹੈਰਾਨ (ETV Bharat)
[ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ]

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਜਗਰਾਓ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਗਊ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ (ETV Bharat)

ਗਊਆਂ 'ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ

ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗਊ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਾਈਵ 21ਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22.99 ਲੱਖ ਗਊ, 34.93 ਲੱਖ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹਾਊਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੰਡਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਆਰਬੀ (National Crime Records Bureau) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਰਕੇ 1,742 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,380 ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ 362 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (Courtesy: NCRB)

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1,510 ਸੀ। ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ-

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼- 21, ਆਸਾਮ- 74, ਬਿਹਾਰ- 25, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ- 116, ਗੁਜਰਾਤ- 75 ਮੋਤਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ- 42 ਮੌਤਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼- 10 ਮੌਤਾਂ, ਝਾਰਖੰਡ- 78, ਕਰਨਾਟਕ- 61, ਕੇਰਲ- 33, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼- 116, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ- 212 ਮੌਤਾਂ, ਮੇਘਾਲਿਆ- 10, ਉਡੀਸ਼ਾ- 190, ਰਾਜਸਥਾਨ- 156, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ- 136, ਤੇਲੰਗਾਨਾ- 19, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ- 6, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 262 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ- 67 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ।

ਇਹ ਜਾਨਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2 ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 58.6 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਨ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਐਨੀਮਲ ਕਰੋਸਿੰਗ ਅਤੇ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 23.6 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਵਾਹਨਾਂ (ਰੇਹੜੀ-ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਆਦਿ)

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2023 ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ (ਘੋੜਾ ਗੱਡੀ-ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ) ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 352 ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 278 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ (Courtesy: NCRB ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ।)

ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ

278 ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 77 ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 48 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 38 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 24 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 13 ਮੌਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

"ਨੰਦੀ ਜੀ ਯਮਰਾਜ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ"

ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਫਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ ਵਿੱਚ 24 ਲੱਖ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖੋ। ਨੰਦੀ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯਮਰਾਜ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਬਚਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਸੈਟ ਕਰੋ। ਕਊ ਸੈੱਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਹੀ ਥਾਂ ਲੱਗਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਸੁਹਾਗ ਉਜੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

- ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ

'ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਇੱਕਠਾ'

ਸਰਕਾਰ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਗਊ ਸੈੱਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 1800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਗਊਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੈਫਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ (Courtesy: NCRB ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ।)

'ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਕਾਓ ਸੈੱਸ'

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗਊ ਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 200 ਰਪਏ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੋ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਗਊ ਸੈਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ 10 ਰੁਪਏ ਗਊ ਸੈਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਅਰ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ।

"ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ"

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਗਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। - ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੁੱਟਿਆ ਗੁੱਸਾ

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਕਲਾਕਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।"

ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਚਕੁਲਾ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ (Courtesy: NCRB ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ।)

ਕੀ ਬੋਲੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ?

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

- ਦਿਲਜੀਤ ਭੋਲਾ ਗਰੇਵਾਲ, ਵਿਧਾਇਕ,'ਆਪ'

'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫੰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗਊ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਢੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਛੱਡਣ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ।

