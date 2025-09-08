ETV Bharat / state

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ,ਘੱਗਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਈ ਨੀਂਦ

ਘੱਗਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

RISING WATER LEVEL
ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ... (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 8, 2025 at 12:37 PM IST

Updated : September 8, 2025 at 2:50 PM IST

6 Min Read

ਪਟਿਆਲਾ: ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਧਰਮੇੜੀ ਨੇੜੇ ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਇੰਚ ਉੱਪਰ ਵੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ "ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਦੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਘੱਗਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਈ ਨੀਂਦ (ETV BHARAT)

'ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ'

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਜੀਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਵੱਜੇਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 25 ਪਿੰਡ ਘੱਗਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।'

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਘੱਗਰ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਓਹੀ ਹਲਾਤ ਬਣਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਭਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਫਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।-ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ

'ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨ'
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੇਤ ਦੇ ਬੋਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ'

ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

'ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਹੋਇਆ'

ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਂਗਰੀ ਨਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੋਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਘੱਗਰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ।
ਘੱਗਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਟਾਂਗਰੀ ਨਦੀ

ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਟਾਂਗਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸੁਧਰਨ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ETV ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗਰਾਉਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ-ਕੰਢੇ ਵੱਡੀ ਤਣਾਅ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਾਂਗਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਘੱਗਰ ਵਾਂਗੂ ਟਾਂਗਰੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਿਟੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਪਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ-ਕੰਢੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਥੈਲੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ

SDO ਡਰੇਨੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਰਕਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੌਕਸੀ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸਰੋਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਾਧਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਲਾਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਟਾਂਗਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਰਾਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵੱਲੋਂ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਡਾ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ BBMB ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੌਂਗ ਡੈਮ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਛੱਡਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੈ।



ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੇਖ਼ਬਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ BBMB ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਡਾ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।

Last Updated : September 8, 2025 at 2:50 PM IST

