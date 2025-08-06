ਸੰਗਰੂਰ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਹੱਲਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟਾਂ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1300 ਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲਤ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹ ਰੱਬ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੋਲਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 300 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਲਤ ਹੁਣ 1300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਦਿਓਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
''ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ''ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ।'' ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੱਡ ਲੈਣ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 300 ਦੀ ਥਾਂ 1350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲੱਡ ਦੀ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ।'' - ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ
ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੂਨ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਖੂਨ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ।
ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਗਲਤ
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਥਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
''ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੜਫ-ਤੜਫ਼ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।'' -ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ
''ਸਾਨੂੰ 2300 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 2 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਰੇਟ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।'' - ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਬਲੱਡ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵਿਅਕਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਚਿਨ ਭਰਦਵਾਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
''ਇਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੁਰਮਾਨ ਇਹ ਕਿ ਹੈ ਇੱਕ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਥੈਲੀ 1100 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 1350 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।'' - ਸਚਿਨ ਭਰਦਵਾਜ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ
ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਰੇਟ?
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸੰਜੇ ਮਾਥੂਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖੂਨ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।''
''8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਬਲੱਡ ਦਾ ਰੇਟ 1000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1100 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਕਡ ਆਰਬਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਰੇਟ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 1100 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੱਡ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਟ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹਨ ਨਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ।'' -ਡਾ. ਪੱਲਵੀ ਗਰਗ
ਡਾਕਟਰ ਪੱਲਵੀ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਲ ਬਲੱਡ ਅਤੇ ਪੈਕਡ ਆਰਬੀਸੀ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਰੀ ਹੈ।''