ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਨੋਖੀ ਸੇਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਸਲਾਮ - CREMATED UNCLAIMED BODIES

ਜਿਥੇ ਕੋਰੋਨਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲਵਾਰਿਸਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਲਵਾਰਿਸਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਲਵਾਰਿਸਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 16, 2025 at 5:04 PM IST

ਸੰਗਰੂਰ: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੋ 1984 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਏ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ।

ਲਵਾਰਿਸਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (Etv Bharat)

ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ

ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 30 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਵਾਰਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਵਾਰਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ

ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰ ਮੁੰਡਿਆ ਹੈ ਆਦਿ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

ਲਵਾਰਿਸਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਲਵਾਰਿਸਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (Etv Bharat)

ਪੁਲਿਸ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ, ਕੋਰੋਨਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਪਿੱਛੇ

ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 1992 'ਚ ਬੀਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਵਾਰਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

"ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਡੀਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੀਮ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਵਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲਈ।"- ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

ਲਵਾਰਿਸਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਲਵਾਰਿਸਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (Etv Bharat)

ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਛੱਡੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ।

