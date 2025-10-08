ETV Bharat / state

ਭਲਕੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ

ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਭਲਕੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਵਿਖੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

RAJVEER JAWANDA LAST RITES
ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 8, 2025 at 9:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ): ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ।

ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ (ETV BHARAT)

'ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ'

ਕਈ ਕਲਾ ਜਗਤ, ਫਿਲਮ ਜਗਤ, ਸਿਆਸੀ ਜਗਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸੋਧ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਾਲੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।


'ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ'
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਲਕੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'

Rajveer Jawanda last rites
ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ (ETV BHARAT)

'ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ'

ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸੰਗਤ ਕੱਲ੍ਹ 12 ਵਜੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਲਾ ਜਗਤ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਗਤ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।'

For All Latest Updates

TAGGED:

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾVILLAGE PONAਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਸਸਕਾਰਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾRAJVEER JAWANDA LAST RITES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਮਲਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ, ਸਿੱਖੋ ਫੇਸ ਆਈਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ? ਜਾਣੋ

ਸਾਰਾ ਦਿਨ AC ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.