ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

FLOODS IN PUNJAB
ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 11, 2025 at 4:11 PM IST

2 Min Read
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਹੋਣ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ SGPC ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ (Etv Bharat)

ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਫੰਡ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।"

"ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਾਤ ਦੇਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੀਏ।" - ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ

FLOODS IN PUNJAB
ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ (Etv Bharat)

SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਇਸ ਮੌਕੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ "ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੈ। SGPC ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ।"

'ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ'

SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

