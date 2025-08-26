ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਪਾਣੀ
ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੜ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2023 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।"
ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ
ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮੈਨ ਰਾਮ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਫਿਲਹਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 774.10 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ 777 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 777 'ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਸਰਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ।
2023 ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਕਰਵਾਇਆ ਯਾਦ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।"
ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।