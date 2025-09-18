ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ
ਦੁਬਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ।
Published : September 18, 2025 at 6:00 PM IST
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ (ਕਪੂਰਥਲਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛੱਤ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਖੋਹ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਦੁਬਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੇ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 11 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਗਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਟੀਮ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਬਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਆਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।''
''ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ।'' -ਦੁਬਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਕੇ ਸਾਰ ਲੈਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।''
ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਕੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।''
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।