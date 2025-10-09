ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀ ਹਰ ਅੱਖ ਨਮ, ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ
ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਆਦਕਾਰ ਵੀ ਪੁਹੰਚੇ।
Published : October 9, 2025 at 10:20 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਸਨ।
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਗਾਇਆ ਗੀਤ "ਪੁੱਤ ਮਰੇ ਨੀ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ"। ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਗਾਇਆ ਇਹ ਗੀਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਗੀਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ।
ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਰੇਸ਼ਮ ਅਨਮੋਲ, ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ, ਆਰ ਨੇਤ, ਸੁਰਜੀਤ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ, ਹਾਰਬੀ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਸਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਿਲਰੇ ਸਮਾਨ ਆਦਿ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ।
"ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਕਈ ਰਹੱਸ ਖੜੇ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" - ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ, ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਦੂ, ਅਤੇ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।"
"ਰਾਜਵੀਰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।" -ਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗਾਇਕ ਤੇ ਗੀਤਾਕਰ
ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਤੇ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੋਢੀਆਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਤਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਵੀਰ ਜੱਸੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹਨ।"
ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੱਦਾਦ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵੁਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਗਾਇਕ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਮੈਦਾਨ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਦੀ ਵਿਖੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੋਰਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸੀ। ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ।