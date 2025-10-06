ETV Bharat / state

"ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ..." ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪੰਜਾਬੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਜਾ, ਸੁਣਾਈ ਹੱਡਬੀਤੀ

ਇਰਾਨ ’ਚ ਫਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ।

India government, Punjab youth in foreign
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 6, 2025 at 12:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੱਵਿਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਜੋ ਇਰਾਨ ਜਾਕੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤਿਆ ਅਤੇ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ।

ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਮੰਨੀ

ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਅਧਾਰਿਤ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪੰਜਾਬੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਜਾ, ਸੁਣਾਈ ਹੱਡਬੀਤੀ (ETV Bharat)

"ਦਿਨ ਕੱਢਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸੀ..."

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਰ ’ਚ ਬੀਤਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਪਾਵਾਂਗਾ।

ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਰਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸੰਪਰਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਵਲੋਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

- ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਨੌਜਵਾਨ

ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ’ਚ ਫਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਦਿਨ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਘਰਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ।'

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ।

- ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ

ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ।

ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਰਾਨ ’ਚ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੇਹੱਦ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਸਹੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪੰਜਾਬੀGURPREET SINGH SAFELY RETURN INDIAILLEGAL WAY TO GO FOREIGNYOUTH TRAP IN IRANPUNJAB YOUTH IN FOREIGN

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਗੋਆ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ India Bike Week 2025, ਜਾਣੋ ਈਵੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ

ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਇਹ 7 ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮਲ

ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਜਮਾ ! ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ

ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਥਾਰ 2025, ਕੀਮਤ 9.99 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.