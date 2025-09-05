ETV Bharat / state

ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ! ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ? - PUNJAB TODAY WEATHER

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਰਾਹਤ। ਜਾਣੋ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਅਪਡੇਟ।

Punjab weather update
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 5, 2025 at 9:07 AM IST

Updated : September 5, 2025 at 9:16 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਂਹ ਸਬੰਧੀ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗੜਾ, ਮੰਡੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਸੋਲਨ ਅਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਲਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ (ਵੀਰਵਾਰ) -1.8 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ -4.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 33.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।

8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ?

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਨਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀ ਹਨ।

ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ, 6 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਮੀ ਵੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

Last Updated : September 5, 2025 at 9:16 AM IST

PUNJAB WEATHER UPDATEਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟPUNJAB RAIN ALERTPUNJAB FLOODPUNJAB TODAY WEATHER

