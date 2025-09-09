ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ, ਕਦੋਂ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਸਾਰ? ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੀਂਹ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਸਾਰ।

Punjab Today weather
ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ। (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 9, 2025 at 9:35 AM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 33 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

PAU ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ। (ETV Bharat)

ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਦਰਜ

ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 141 ਐਮਐਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੇਜ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ 106 ਐਮਐਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕਿਵੇ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ?

ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਰੂਰ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਹਿਦਾਇਤ

ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੀਏਯੂ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨੀਵੇਂ ਖੇਤ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕਰਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੁਕੇਗਾ ਮੌਨਸੂਨ?

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਤੱਕ ਮੌਨਸੂਨ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

