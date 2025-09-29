ETV Bharat / state

ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਸੀਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Punjab government passes Seed Amendment Bill
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ (Etv bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 29, 2025 at 6:09 PM IST

3 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 75 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ (Etv Bharat)

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪੱਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੁਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੂੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ,ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੱਥੋਂ-ਹੱਥ ਚੈਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ 7200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂ ਜੇਸੀਬੀ/ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 47,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 2.5 ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਹਿ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ 18,800 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਗਿਰਦਾਰਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ , ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਮਨਾਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮੁੜ ਸੇਬਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ (Etv Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 21% ਤੋਂ ਲਗਭਗ 65% ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 125 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 1600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਲਦ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।'

ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਜ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

TAGGED:

PUNJAB VIDHAN SABHA SESSIONPUNJAB FLOODSPASSES SEED AMENDMENT BILLਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾBHAGWANT MANN

