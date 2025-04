ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੂ ਅਲਰਟ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਝਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਗਰਮੀ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅੱਪਡੇਟ - PUNJAB WEATHER

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : April 21, 2025 at 9:16 AM IST | Updated : April 21, 2025 at 9:21 AM IST 2 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆ ਤੱਕ ਲੂ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਚੋਂ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਤਾਪਮਾਨ 0.6 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ, ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 38 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 19 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਧ ਗਰਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 42.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 40.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 39.0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 38 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।

