EXPLAINER: ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ ਬੰਪਰ? ਜਾਣੋ, ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਾਇਦਾ? - PUNJAB STATE LOTTERY SYSTEM

ਕੀ ਲਾਟਰੀ ਬੰਪਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮਾਈ? ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ,ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ?

ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ ਬੰਪਰ? ਜਾਣੋ, ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਾਇਦਾ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 20, 2025 at 1:18 PM IST

Updated : August 20, 2025 at 1:40 PM IST

8 Min Read

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ): ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਕੌਣ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਜਾਂ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਲਾਟਰੀ ਪਾ ਕੇ ਅਜਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਵਾਲੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਬੀਤੇ ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਕਾਉਂਟਰ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਮੋਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਡਰਾਅ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ ਬੰਪਰ? ਜਾਣੋ, ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਾਇਦਾ? (ETV Bharat)

ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕੀ। ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤੀ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਨਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਈ ਖਰੀਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਕੋਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਅਰੋੜਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 68 ਸਾਲਾ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਬੰਪਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਗੀ ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮਾਲੋਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਰੱਖੜੀ ਬੰਪਰ 2025 ਦੀ ਤੈਅ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ (ETV Bharat)

ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪਲਟ ਗਏ। ਆਖਿਰ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਰਕਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀ ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਪਰ ਨਿਕਲਿਆ?

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੱਖੜੀ ਬੰਪਰ 2025 ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ B673475 ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਇਨਾਮ 20-20 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਇਨਾਮ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਇਨਾਮ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੱਸ ਇਨਾਮ 9-9 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ, 10 ਇਨਾਮ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10 ਇਨਾਮ ਹੀ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 100 ਲਾਟਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਪਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ, 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇਨਾਮ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਾਮ ਵਿਕੀ ਹੋਈ ਟਿਕਟ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ... (ETV Bharat)

ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲਾਟਰੀ ਬੰਪਰ ਨਿਕਲਦੇ ?

ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਪਰ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਟਿਕਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਾਟਰੀ ਬੰਪਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਬੰਪਰ, ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ, ਹੋਲੀ ਬੰਪਰ, ਰੱਖੜੀ ਬੰਪਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬੰਪਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਪਰ ਅਤੇ ਡਰਾਅ? (ETV Bharat)

ਬੰਪਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਸ਼ਾਮਲ?

ਲਾਟਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੰਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਲਾਟਰੀ, ਵੀਕਲੀ ਲਾਟਰੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਟਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 6 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀਆਂ ਵੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 3 ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਾਮ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਇਨਾਮ ਵੀ ਹਨ। ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਢੇ ਬੰਪਰ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

- ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਟਰੀ ਡੀਲਰ

ਲਾਟਰੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾ ਲਾਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1988 ਅਤੇ 2010 ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਟਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਟਰੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਟਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਟਰੀ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਲਾਟਰੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ? (ETV Bharat)

ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ?

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡੀਲਰ ਹੀ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਲਾਟਰੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਲਾਟਰੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ?

ਸੁਭਾਸ਼ ਕੈਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲਾਟਰੀ ਡੀਲਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਟਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਲਾਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲਾਟਰੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਟਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 500 ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡੀਲਰ ਦਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

- ਸੁਭਾਸ਼ ਕੈਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਲਾਟਰੀ ਡੀਲਰ

ਲਾਟਰੀ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ? (ETV Bharat)

ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇਨਾਮ ?

ਪੰਜਾਬ ਲਾਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ 'ਤੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨੂੰ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ।

ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 18 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਦਾ ਐਲਾਨ? (ETV Bharat)

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਪਰ ਡਰਾਅ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਟਨ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਇਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਅਨਸੋਲਡ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਨਫਰਮ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਟਿਕਟ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਾਮ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

- ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਲਾਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ

ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ?

ਲਾਟਰੀ 'ਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੀਡੀਐਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ 34 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਯਾਨੀ 4000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਲਾਟਰੀ ਵੇਚਣ ਯਾਨੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 65,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।

  • ਟਿਕਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਗੋ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਨਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।
  • ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਬਾਰਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਡਰਾਅ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣੀਏ? (ETV Bharat)

ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ

ਲਾਟਰੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਗਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਲਾਟਰੀ ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਸਿੱਕਿਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਲਾਟਰੀ ? (ETV Bharat)

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਹੀ 13,582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਇੱਕਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਦਕਿ, ਰੱਖੜੀ ਬੰਪਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਬਕਾ ਲਾਟਰੀ ਡੀਲਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਾਟਰੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

