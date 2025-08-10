ਖੰਨਾ/ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢਿਆ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਖਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦੀਨਪੁਰ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨੂਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਸ ਸਿਪਾਹੀ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦੀਨਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਦੇਹ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਹਰ ਅੱਖ ਨਮ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬੇਸੁਧ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਿਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਸਨ।
"ਪਿੰਡ ਬਦੀਨਪੁਰ ਵਾਸੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (26 ਸਾਲ) ਪੁੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਖਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ।" - ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡੀਐਸਪੀ ਅਮਲੋਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ
ਐੱਸਡੀਐਮ ਚੇਤਨ ਬੰਗੜ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਬਡਿਵੀਜਨ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਹਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। - ਚੇਤਨ ਬੰਗੜ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਮਲੋਹ
2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਅ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ।
ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨੂਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੇ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਮਾਨੂਪੁਰ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫੌਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਗਲੀ ਅਤੇ ਚੌਂਕ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਮਿਲੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ
ਫੌਜੀ ਕਾਫਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਦੁਖ-ਭਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਅਤੇ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਲ ਦੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
''ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।'' - ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ
ਮਾਤਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ
ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਰੱਖੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਾਇਆ ਦੁੱਖ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਗ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਵਿਖੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨੂੰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦੀਨਪੁਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
