Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਖਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ - MARTYRED SOLDIERS CREMATED

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

2 MILITARY MARTYRS CREMATED
ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 10, 2025 at 7:06 PM IST

4 Min Read

ਖੰਨਾ/ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢਿਆ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਖਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦੀਨਪੁਰ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨੂਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਸ ਸਿਪਾਹੀ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦੀਨਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਦੇਹ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਹਰ ਅੱਖ ਨਮ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬੇਸੁਧ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਿਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਸਨ।

ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ (ETV Bharat)

"ਪਿੰਡ ਬਦੀਨਪੁਰ ਵਾਸੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (26 ਸਾਲ) ਪੁੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਖਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ।" - ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡੀਐਸਪੀ ਅਮਲੋਹ

SOLDIER HARMINDER SINGH MARTYRED
ਸਿਪਾਹੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ

ਐੱਸਡੀਐਮ ਚੇਤਨ ਬੰਗੜ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

MILITARY MARTYRS CREMATED
ਅੰਤਿਮ ਵਿਧਾਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (ETV Bharat)

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਬਡਿਵੀਜਨ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਹਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। - ਚੇਤਨ ਬੰਗੜ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਮਲੋਹ

MILITARY MARTYRS CREMATED
ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ (ETV Bharat)

2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਅ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ।

ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨੂਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੇ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਮਾਨੂਪੁਰ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫੌਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਗਲੀ ਅਤੇ ਚੌਂਕ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਮਿਲੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਖੰਨਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ (ETV Bharat)

ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ

ਫੌਜੀ ਕਾਫਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਦੁਖ-ਭਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਅਤੇ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਲ ਦੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

SOLDIER PREETPAL SINGH MARTYRED
ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

''ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।'' - ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ

MILITARY MARTYRS CREMATED
ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ (ETV Bharat)

ਮਾਤਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ

ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਰੱਖੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

MILITARY MARTYRS CREMATED
ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਵਿਧਾਈ (ETV Bharat)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਾਇਆ ਦੁੱਖ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਗ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਵਿਖੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨੂੰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦੀਨਪੁਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਖੰਨਾ/ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢਿਆ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਖਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦੀਨਪੁਰ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨੂਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਸ ਸਿਪਾਹੀ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦੀਨਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਦੇਹ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਹਰ ਅੱਖ ਨਮ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬੇਸੁਧ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਿਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਸਨ।

ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ (ETV Bharat)

"ਪਿੰਡ ਬਦੀਨਪੁਰ ਵਾਸੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (26 ਸਾਲ) ਪੁੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਖਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ।" - ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡੀਐਸਪੀ ਅਮਲੋਹ

SOLDIER HARMINDER SINGH MARTYRED
ਸਿਪਾਹੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ

ਐੱਸਡੀਐਮ ਚੇਤਨ ਬੰਗੜ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

MILITARY MARTYRS CREMATED
ਅੰਤਿਮ ਵਿਧਾਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (ETV Bharat)

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਬਡਿਵੀਜਨ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਹਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। - ਚੇਤਨ ਬੰਗੜ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਮਲੋਹ

MILITARY MARTYRS CREMATED
ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ (ETV Bharat)

2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਅ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ।

ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨੂਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੇ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਮਾਨੂਪੁਰ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫੌਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਗਲੀ ਅਤੇ ਚੌਂਕ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਮਿਲੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਖੰਨਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ (ETV Bharat)

ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ

ਫੌਜੀ ਕਾਫਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਦੁਖ-ਭਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਅਤੇ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਲ ਦੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

SOLDIER PREETPAL SINGH MARTYRED
ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

''ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।'' - ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ

MILITARY MARTYRS CREMATED
ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ (ETV Bharat)

ਮਾਤਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ

ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਰੱਖੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

MILITARY MARTYRS CREMATED
ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਵਿਧਾਈ (ETV Bharat)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਾਇਆ ਦੁੱਖ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਗ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਵਿਖੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨੂੰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦੀਨਪੁਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

For All Latest Updates

TAGGED:

PUNJAB MARTYRED SOLDIERSLANCE NAIK PRITPAL SINGHSEPOY HARMINDER SINGHਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦMARTYRED SOLDIERS CREMATED

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਬਲੈਕਹੈੱਡਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ? ਘਰ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾਓ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ ਇਹ 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ?

ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਖਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ?

ਗਿੱਲ, ਪੰਤ, ਰਾਹੁਲ, ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਜਰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ, ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.