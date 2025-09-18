ਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ World class ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ

ਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ World class ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਇਸਦੀ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸੀਅਤ...
Published : September 18, 2025 at 2:34 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੋਵੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਤਾਇਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੇਧ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਾਇਆ ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 1982 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੀੜ ਤਲਾਬ ਵਿਖੇ ਗੰਨ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।"
ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ 51 ਮਸ਼ੀਨਾਂ
ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ "ਖੇਡੋ ਇੰਡੀਆ" ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਤੋਂ 51 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਢੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਰੇਂਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਪ, ਡਬਲ ਟਰੈਪ ਅਤੇ ਸਕਿਟ ਰੇਂਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਗੇਮ ਲਈ ਚੌਥੀ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੇਮ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"- ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ'
ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲਈ ਰੇਂਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਫਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਫੀਲੇਟਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ, ਦਿੱਲੀ, ਜੈਪੁਰ ਜਾਂ ਭੋਪਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਥੇ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
"ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਬਣਨ ਜਾਂ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਕਈ ਇੱਥੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਸ ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੰਨ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਗੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੰਨ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ।" - ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
‘ਅਸਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਅਭਿਆਸ'
ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਲੇਅ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।"
'12 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਿੱਸਾ'
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਇਸ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ 400 ਖਿਡਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15 ਤੋਂ 20 ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ।" -ਭਾਈ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
'ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਗੇਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ'
ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਟਰ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਟੂ ਰਾਈਫਲ ਰੇਂਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਗੇਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਟਰੇਜ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਕਾਰਟਰੇਜ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।"
"ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਪ ਕੋਚ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ।"- ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ , ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਟਰ