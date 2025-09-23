ETV Bharat / state

ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ...

FEROZEPUR BUS STAND CLOSED
ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 23, 2025 at 6:46 PM IST

3 Min Read
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਡੀਪੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ (Etv Bharat)

'ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਟਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿੱਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੂਰ ਦੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 18 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 12 ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

"ਜੇਕਰ ਡਿੱਪੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨਿ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।" - ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ 12 ਅਧਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਡੀਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣ-ਆਪਣੇ ਡੀਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਮ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਤਰ 8 ਜਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਗੇ।

ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ (24 ਸਤੰਬਰ) ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 29 ਤਾਰੀਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ 29 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

