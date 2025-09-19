ETV Bharat / state

ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ? ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੰਨੇ ਪਰਵਾਸੀ?

ਹੁਸ਼ਿਆਪੁਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ।ਪੜ੍ਹੋ ਰਿਪੋਰਟ।

ਪਰਵਾਸੀ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 19, 2025 at 10:16 AM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ 9 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਹ ਮਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਥੋਂ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ।

ਪਰਵਾਸੀ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ? (ETV Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਪਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਲੱਖ, 44 ਹਜ਼ਾਰ, 56 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ 2001 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ- 4,14,22,917 ਪਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁੱਝ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਮੌਜੂਦ -

ਸੂਬਾਕਿੰਨੇ ਪਰਵਾਸੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ79,01,819
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼37,37,316
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ34,87,974
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼31,56,125
ਗੁਜਰਾਤ 30,41,779
ਕਰਨਾਟਕ28,87,216
ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼24,15,635
NCT ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ20,29,489
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੰਨੇ ਪਰਵਾਸੀ? (Courtesy: Census Of India 2001)

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲੇਬਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

- ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਫੋਰਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਯੂਪੀ-ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ

ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਮੈਨਫੈਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਭੋਗਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਹੈ। 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰੀਬ ਲੇਬਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਲੇਬਰ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਅ ਲੇਬਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੋਝ ਢੋਹਣ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ। (Courtesy: Census Of India 2001)

'ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਈ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।'

- ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਮੁਖੀ, ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਮੈਨਫੈਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਕਈ ਥਾਂ ਲੇਬਰ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 'ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1971 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?'

ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪੋਸਟ। (Source: X@Sukhpal Singh Khaira)

"ਚੋਣਾਂ ਵੇਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਬਾਹਰ"

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਵਾਂਚਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-34 ਰਾਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਨੀ ਪਵੇ।

- ਰਾਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ- 34

ਰਾਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਜੇਕਰ ਪਰਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।'

ਮਰਦ ਪਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ। (Courtesy: Census Of India 2001)

ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ, ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਉਣ।

- ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਸੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

