ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਸੀ ਕਰੋੜਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌਟਲਾ ਨੇੜੇ ਧੁਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਿਆ
ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌਟਲਾ ਨੇੜੇ ਧੁਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਲਦ ਜਨਾਰਦਨ, ਮੌਟਲਾ, ਮਹਿਤਾਪੁਰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧੁਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ 2023 ਵਾਂਗ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੇਠਾ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲ ਫੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉਪਰ ਖੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋਰਦਾਰ ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚਂੋ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ।
ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਲਾਤ
ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੜ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਟੁੱਟਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ । ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
