ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟੇਰਿੰਗ, ਡਰੋਨ
ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
Published : September 27, 2025 at 6:59 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ "ਖੇਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਆਮਦਨ ਵਧਾਓ।" ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਮੰਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਟੌਤੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ।
ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ
ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਟੇਰਿੰਗ ਟਰੈਕਟਰ, ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਡੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਡੈਮੋ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
"ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਟੇਰਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੀਓ ਟੈਗਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਰਿੰਗ ਫੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਕਨੀਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੇਗੀ ਤਕਨੀਕ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।"- ਡਾਕਟਰ ਵਰੁਣ, ਪੈਡੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ
ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੇਬਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਬਰ ਹੋਣ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਲੇਬਰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਮੈਟ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਏਕੜ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਖੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਮੋਟ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਡਰੋਨ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਹੁਣ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੋਨ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਜੇਕਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਗਏ, ਡਰੋਨ ਆ ਗਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।