ETV Bharat / state

ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਣੇ ਔਜਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ - PUNJAB LEADERS ON MOTHERS DAY

ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ Mother's Day 2025 ( ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ-x )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : May 11, 2025 at 1:50 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 2:53 PM IST 4 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਰ ਸਾਲ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਿਵਸ (Mother's Day) ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਮਾਂਪਿਉ ਲਈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੀ ਲੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਉਮਰਦਰਾਜ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਹਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਦਰਸ ਡੇਅ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰਸ ਡੇਅ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਣੇ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਮਦਰਸ ਡੇਅ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Last Updated : May 11, 2025 at 2:53 PM IST