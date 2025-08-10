Essay Contest 2025

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ! ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 3 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤਰੀਕਾਂ - AUGUST HOLIDAYS

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ 3 ਹੋਰ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਸਕੂਲ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ?

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ! (CANVA)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਤਿਆਂ ਹਫ਼ਤਾ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਦੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ 3 ਦਿਨ ਮੁੜ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਤਿਉਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ।

2 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ (ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ) ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ (ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕੀ-ਕੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ (ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ), ਦਫ਼ਤਰ, ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਆਵੇਗੀ।

ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ?

ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 10 ਦਿਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਕਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

