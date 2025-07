ETV Bharat / state

ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ ? - HOLIDAY IN PUNJAB

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : July 30, 2025 at 9:18 AM IST | Updated : July 30, 2025 at 9:23 AM IST 1 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਜ਼ਟਿਡ (ਜਨਤਕ) ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵੀ 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। 15,16 ਅਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕਠੀਆਂ 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Punjab Govt)

Last Updated : July 30, 2025 at 9:23 AM IST