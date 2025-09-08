ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਬੰਦ? ਇੱਥੇ 43 ਸਕੂਲ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ

ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਿਦਾਇਤਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 43 ਸਕੂਲ ਬੰਦ।

punjab school holidays
File Photo- ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ। (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 8, 2025 at 7:44 AM IST

Updated : September 8, 2025 at 10:11 AM IST

2 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ (8 ਸਤੰਬਰ) ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਬੰਦ? (ETV Bharat)

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ

ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਲਾਤ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਿਕ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਾਹ ਉੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਯੂਥ ਕਲਬਾਂ ਅਤੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾ ਸਾਫ ਕਰਵਾਉਣ, ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ।

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 43 ਸਕੂਲ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 43 ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਤੀ 10.09.2025 ਤੱਕ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦਕਿ 06 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਪਡੇਟ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਾਨੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਅੱਪਡੇਟ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Last Updated : September 8, 2025 at 10:11 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸPUNJAB GOVERNMENT SCHOOLSPUNJAB SCHOOL HOLIDAYSPUNJAB FLOOD UPDATEPUNJAB SCHOOL HOLIDAYS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਚਾ ਨਾਰੀਅਲ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਟਾਇਲਟ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ

ਘਾਤਕ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਰੇਬੀਜ਼, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ ਪਛਾਣ, ਦੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ VinFast VF 6 ਜਾਂ VF 7 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ? ਜਾਣੋ ਇਹਨਾਂ SUV ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.