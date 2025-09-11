ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹ: ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 53, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ 53 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

FLOOD VICTIM STATISTICS
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 53 (X @PbGovtIndia)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 11, 2025 at 7:12 AM IST

Updated : September 11, 2025 at 7:20 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ 10 ਸਤੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਟਿਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 53 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7-7 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 5, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 2, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 2, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 4, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 4, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 2, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ 2, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 2, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 1 ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਮੌਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

flood and deaths
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ (ETV BHARAT)



23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2185 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ:

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 196 ਪਿੰਡ
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 121 ਪਿੰਡ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 21 ਪਿੰਡ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 15 ਪਿੰਡ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 86 ਪਿੰਡ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 108
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 329
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 286
ਜਲੰਧਰ 93
ਕਪੂਰਥਲਾ 149
ਲੁਧਿਆਣਾ 92
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 12
ਮਾਨਸਾ 95
ਮੋਗਾ 52
ਪਠਾਨਕੋਟ 88
ਪਟਿਆਲਾ 133
ਰੂਪਨਗਰ 66
ਮੋਹਾਲੀ 15
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 28
ਸੰਗਰੂਰ 107
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 23
ਤਰਨ ਤਾਰਨ 70



ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ 466 ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਗਿਣਤੀ 136105 ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 145000 ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 38614, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 15503, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 5728, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 14000 ਲੋਕ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 25037, ਜਲੰਧਰ 1970 ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 60 ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

flood and deaths
23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2185 ਪਿੰਡ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ (ETV BHARAT)

'ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ'


ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23297 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5581 ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 3260
ਬਰਨਾਲਾ 738
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 4323
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 4034
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 5581
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 1616
ਜਲੰਧਰ 511
ਕਪੂਰਥਲਾ 1428
ਮਾਨਸਾ 178
ਮੋਗਾ 155
ਰੋਪੜ 313
ਪਠਾਨਕੋਟ 1139
ਤਰਨਤਾਰਨ 21

flood and deaths
ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 53 (ETV BHARAT)

'ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ'
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ 219 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਕੈਂਪ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ 8236 ਕੈਂਪ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4533 ਕੈਂਪ ਐਕਟਿਵ ਹਨ।


ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 1,91,981.45 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 27154 ਹੈਕਟੇਅਰ
ਬਠਿੰਡਾ 586.79 ਹੈਕਟੇਅਰ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 19036.888
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 17257.4
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 40169 ਹੈਕਟੇਅਰ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 8322
ਜਲੰਧਰ 4800
ਕਪੂਰਥਲਾ 17574.283
ਮਾਨਸਾ 12207.38
ਮੋਗਾ 2240
ਪਠਾਨਕੋਟ 2442
ਪਟਿਆਲਾ 17404.4
ਲੁਧਿਆਣਾ 76
ਰੂਪਨਗਰ 1135
ਮੋਹਾਲੀ 2000 ਹੈਕਟੇਅਰ
ਸੰਗਰੂਰ 6560
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 188.31
ਤਰਨ ਤਾਰਨ 12828

ਏਅਰਫੋਰਸ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਡੀਐੱਫ ਕਰ ਰਹੀ ਮਦਦ
ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 35 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਡੀਐੱਫ ਦੀਆਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 182 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

