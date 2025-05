ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ, ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ - DREAM PROJECT URBAN STATE

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : May 20, 2025 at 7:17 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 7:26 PM IST 7 Min Read

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਆਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਐਥੋਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24,311 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਬੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧੜਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ (Etv Bharat) ਹੋਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਈ ਐਕੁਵਾਇਰ (Etv Bharat) ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬੀਕੇਯੂ (Etv Bharat) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਾਡਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾ ਐਕੁਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਥੋਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Last Updated : May 20, 2025 at 7:26 PM IST