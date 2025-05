ETV Bharat / state

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਨਾਖੁਸ਼ ? ਆਖਿਰ ਕੀ ਹਨ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਣੋ - PUNJAB DSR FARMING

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਖੁਸ਼? ( ETV Bharat )

Published : May 22, 2025 at 7:56 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 8:33 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਝੋਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਜੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬਾ ਪਰਮਲ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਝੋਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਖੁਸ਼? (ETV Bharat) ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੈ। ਪਰ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 150 ਬਲਾਕ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 3800 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 1 ਕਿੱਲੋ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਵੀ 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ 2900 ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। CM ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ (X- @Bhagwant Mann) ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ?

