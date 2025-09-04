ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭੱਵਿਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 23 ਜਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਮੀਂਹ ਸਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1655 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। 3 ਲੱਖ, 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਵੀ 30-35 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਸਚਿਵ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਹਾਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੌਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਏਅਰ ਓਵੇਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। “ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,” ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਟ ਆਇਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ੰਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।''
आज पंजाब संकट में है। जलप्रलय की स्थिति है। फसलें डूबी हैं। मुझे प्रधानमंत्री जी ने भेजा है। हम गांवों में पहुंचकर स्थिति का जायजा लेंगे, ग्रामीणों से संवाद करेंगे। संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पंजाब की जनता के साथ खड़ी है।— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) September 4, 2025
- माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @ChouhanShivraj जी pic.twitter.com/AsNMKLeZ96
''ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।''- ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ
ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜਿਲ੍ਹੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 1655 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 324 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 190 ਪਿੰਡ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 111 ਪਿੰਡ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 121 ਪਿੰਡ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ 114 ਪਿੰਡ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 123 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 107 ਪਿੰਡ ਹਨ।
माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @ChouhanShivraj जी आज पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरे करेंगे। इसके पूर्व उन्होंने अमृतसर हवाई अड्डे पर जनप्रतिधिनियों एवं स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक की।— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) September 4, 2025
बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री श्री @RavneetBittu जी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री… pic.twitter.com/yOPcGGrc1a
|ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
|ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ
|ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
|190
|ਬਰਨਾਲਾ
|37
|ਬਠਿੰਡਾ
|13
|ਫਰੀਦਕੋਟ
|15
|ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
|77
|ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
|111
|ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ
|324
|ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
|121
|ਜਲੰਧਰ
|64
|ਕਪੂਰਥਲਾ
|123
|ਲੁਧਿਆਣਾ
|26
|ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ
|7
|ਮਾਨਸਾ
|114
|ਮੋਗਾ
|29
|ਪਠਾਨਕੋਟ
|88
|ਪਟਿਆਲਾ
|53
|ਰੂਪਨਗਰ
|5
|ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
|13
|ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨਗਰ
|44
|ਸੰਗਰੂਰ
|107
|ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
|24
|ਤਰਨਤਾਰਨ
|70
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 3,55,709 ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 37 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,45,000 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 117534, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 21562, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ 39076 , ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ 15053, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਦੀ 7000 ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ 5728 ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
|ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
|ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ
|ਮੌਤਾਂ
|ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
|117534
|4
|ਬਰਨਾਲਾ
|476
|5
|ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
|21562
|0
|ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
|39076
|0
|ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ
|145000
|1
|ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
|1966
|7
|ਜਲੰਧਰ
|991
|0
|ਕਪੂਰਥਲਾ
|5728
|0
|ਮਾਨਸਾ
|163
|3
|ਮੋਗਾ
|800
|0
|ਰੂਪਨਗਰ
|300
|1
|ਪਠਾਨਕੋਟ
|15053
|6
|ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ
|7000
|1
|ਬਠਿੰਡਾ
|0
|3
|ਤਰਨਤਾਰਨ
|60
|0
|ਪਟਿਆਲਾ
|0
|1
|ਸੰਗਰੂਰ
|0
|1
|ਲੁਧਿਆਣਾ
|0
|4
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 19474 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 5581 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 167 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੇਠਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 1,75,216 ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 17,786 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 17,620 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
|ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਸਲੀ ਖੇਤਰ
|ਕਿੰਨੇ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ
|ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
|23,000 ਹੈਕਟੇਅਰ
|ਬਰਨਾਲਾ
|0
|ਬਠਿੰਡਾ
|586 ਹੈਕਟੇਅਰ
|ਫਰੀਦਕੋਟ
|0
|ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
|0
|ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
|17,786 ਹੈਕਟੇਅਰ
|ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
|17,620 ਹੈਕਟੇਅਰ
|ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ
|40,169 ਹੈਕਟੇਅਰ
|ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
|5,971 ਹੈਕਟੇਅਰ
|ਜਲੰਧਰ
|3000 ਹੈਕਟੇਅਰ
|ਕਪੂਰਥਲਾ
|14,934 ਹੈਕਟੇਅਰ
|ਲੁਧਿਆਣਾ
|32 ਹੈਕਟੇਅਰ
|ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ
|0
|ਮਾਨਸਾ
|24967 ਹੈਕਟੇਅਰ
|ਮੋਗਾ
|2240 ਹੈਕਟੇਅਰ
|ਪਠਾਨਕੋਟ
|2,442 ਹੈਕਟੇਅਰ
|ਪਟਿਆਲਾ
|600 ਹੈਕਟੇਅਰ
|ਰੂਪਨਗਰ
|300 ਹੈਕਟੇਅਰ
|ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ
|2000 ਹੈਕਟੇਅਰ
|ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
|0
|ਸੰਗਰੂਰ
|6560 ਹੈਕਟੇਅਰ
|ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਨਗਰ
|181 ਹੈਕਟੇਅਰ
|ਰਨਤਾਰਨ
|12828 ਹੈਕਟੇਅਰ
ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਵੀ 30-35 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ NDRF ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 22 ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
|ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
|NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਿਣਤੀ
|ਪਠਾਨਕੋਟ
|03
|ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ
|04
|ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
|04
|ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
|03
|ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
|03
|ਬਠਿੰਡਾ
|01
|ਜਲੰਧਰ
|02
|ਰੂਪਨਗਰ
|01
|ਕਪੂਰਥਲਾ
|01
ਏਅਰਫੋਰਸ, ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਫੌਜ
- ਪਠਾਨਕੋਟ-02
- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-03
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-2
- ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਕਾਲਮ ਜੁਟਾਏ ਗਏ
- ਕਪੂਰਥਲਾ-01
- ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-01
- ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ- 01 ਆਰਮੀ ਯੂਨਿਟ
- ਰੂਪਨਗਰ-02 ਆਰਮੀ ਯੂਨਿਟ
ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗ
- ਬੀਐਸਐਫ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ
- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-ਬੀਐਸਐਫ-1
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ
- SDRF ਦੀਆਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ - 2 ਟੀਮਾਂ
- ਕੁੱਲ 117 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ
- ਰਾਜ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਾਇਨਾਤ