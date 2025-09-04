ETV Bharat / state

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 4, 2025 at 1:47 PM IST

5 Min Read

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭੱਵਿਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 23 ਜਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਮੀਂਹ ਸਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1655 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। 3 ਲੱਖ, 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਵੀ 30-35 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਸਚਿਵ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਹਾਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੌਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ (ETV Bharat)

ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਏਅਰ ਓਵੇਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਸਕਣ।

ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ETV Bharat)



ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। “ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,” ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਟ ਆਇਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ੰਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।''

''ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।''- ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ

ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜਿਲ੍ਹੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 1655 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 324 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 190 ਪਿੰਡ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 111 ਪਿੰਡ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 121 ਪਿੰਡ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ 114 ਪਿੰਡ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 123 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 107 ਪਿੰਡ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ190
ਬਰਨਾਲਾ37
ਬਠਿੰਡਾ13
ਫਰੀਦਕੋਟ15
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ77
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ111
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ324
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ121
ਜਲੰਧਰ64
ਕਪੂਰਥਲਾ123
ਲੁਧਿਆਣਾ26
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ7
ਮਾਨਸਾ114
ਮੋਗਾ29
ਪਠਾਨਕੋਟ88
ਪਟਿਆਲਾ53
ਰੂਪਨਗਰ5
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ13
ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨਗਰ44
ਸੰਗਰੂਰ107
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 24
ਤਰਨਤਾਰਨ70

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 3,55,709 ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 37 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,45,000 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 117534, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 21562, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ 39076 , ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ 15053, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਦੀ 7000 ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ 5728 ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ ਮੌਤਾਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ1175344
ਬਰਨਾਲਾ4765
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ215620
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ390760
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ1450001
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ19667
ਜਲੰਧਰ9910
ਕਪੂਰਥਲਾ57280
ਮਾਨਸਾ1633
ਮੋਗਾ8000
ਰੂਪਨਗਰ3001
ਪਠਾਨਕੋਟ150536
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ70001
ਬਠਿੰਡਾ03
ਤਰਨਤਾਰਨ600
ਪਟਿਆਲਾ01
ਸੰਗਰੂਰ01
ਲੁਧਿਆਣਾ04

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 19474 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 5581 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 167 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੇਠਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 1,75,216 ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 17,786 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 17,620 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਸਲੀ ਖੇਤਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ23,000 ਹੈਕਟੇਅਰ
ਬਰਨਾਲਾ 0
ਬਠਿੰਡਾ 586 ਹੈਕਟੇਅਰ
ਫਰੀਦਕੋਟ 0
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 0
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 17,786 ਹੈਕਟੇਅਰ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 17,620 ਹੈਕਟੇਅਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 40,169 ਹੈਕਟੇਅਰ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 5,971 ਹੈਕਟੇਅਰ
ਜਲੰਧਰ 3000 ਹੈਕਟੇਅਰ
ਕਪੂਰਥਲਾ 14,934 ਹੈਕਟੇਅਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ 32 ਹੈਕਟੇਅਰ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 0
ਮਾਨਸਾ24967 ਹੈਕਟੇਅਰ
ਮੋਗਾ 2240 ਹੈਕਟੇਅਰ
ਪਠਾਨਕੋਟ 2,442 ਹੈਕਟੇਅਰ
ਪਟਿਆਲਾ600 ਹੈਕਟੇਅਰ
ਰੂਪਨਗਰ300 ਹੈਕਟੇਅਰ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 2000 ਹੈਕਟੇਅਰ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ0
ਸੰਗਰੂਰ 6560 ਹੈਕਟੇਅਰ
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਨਗਰ181 ਹੈਕਟੇਅਰ
ਰਨਤਾਰਨ 12828 ਹੈਕਟੇਅਰ

ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਵੀ 30-35 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ NDRF ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 22 ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਿਣਤੀ
ਪਠਾਨਕੋਟ 03
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ04
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ04
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ03
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ03
ਬਠਿੰਡਾ01
ਜਲੰਧਰ02
ਰੂਪਨਗਰ01
ਕਪੂਰਥਲਾ 01

ਏਅਰਫੋਰਸ, ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਫੌਜ

  • ਪਠਾਨਕੋਟ-02
  • ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-03
  • ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-2
  • ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਕਾਲਮ ਜੁਟਾਏ ਗਏ
  • ਕਪੂਰਥਲਾ-01
  • ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-01
  • ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ- 01 ਆਰਮੀ ਯੂਨਿਟ
  • ਰੂਪਨਗਰ-02 ਆਰਮੀ ਯੂਨਿਟ

ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗ

  • ਬੀਐਸਐਫ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ
  • ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-ਬੀਐਸਐਫ-1

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ

  1. SDRF ਦੀਆਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ - 2 ਟੀਮਾਂ
  2. ਕੁੱਲ 117 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ
  3. ਰਾਜ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਾਇਨਾਤ

