ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ। ਜਾਣੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।
Published : September 13, 2025 at 9:57 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਹੈ।
ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ?
ਬਰਨਾਲਾ 5, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 7, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 4, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 2, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 3, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 5, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 6, ਪਟਿਆਲਾ- 2, ਰੂਪਨਗਰ - 2, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 1 ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 3 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 1 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।
ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ?
ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2319 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 196 ਪਿੰਡ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 121 ਪਿੰਡ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 21 ਪਿੰਡ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 15 ਪਿੰਡ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 111 ਪਿੰਡ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 108, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 343, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 325, ਜਲੰਧਰ 93, ਕਪੂਰਥਲਾ 149, ਲੁਧਿਆਣਾ 114 ਪਿੰਡ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 12, ਮਾਨਸਾ 95, ਮੋਗਾ 52, ਪਠਾਨਕੋਟ 88, ਪਟਿਆਲਾ 140, ਰੂਪਨਗਰ 93, ਮੋਹਾਲੀ 15, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 28, ਸੰਗਰੂਰ 107, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 23 ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 70 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ?
ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 3 ਲੱਖ, 89 ਹਜ਼ਾਰ, 036 ਲੋਕ ਹੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 1,36,105 ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 1,45,000 ਲੋਕ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 38,614, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 15,503 ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 5,728 ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 14,000 ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 178, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 800, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ 778 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 1970 ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 23,340 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- 3260, ਬਰਨਾਲਾ- 738, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ- 4363, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-4034, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-5581, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-1616, ਜਲੰਧਰ- 511, ਕਪੂਰਥਲਾ- 1428, ਮਾਨਸਾ- 178, ਮੋਗਾ- 155, ਰੋਪੜ- 313, ਪਠਾਨਕੋਟ- 1139, ਪਟਿਆਲਾ-3 ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ- 21 ਲੋਕ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ 1,92,380.05 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਾਨਸਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- 27154 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਬਠਿੰਡਾ- 586.79 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ- 19036.888 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 17257.4 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ- 40169 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 8322 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਜਲੰਧਰ- 4800 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ- 17574.283 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਮਾਨਸਾ- 12207.38 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਮੋਗਾ 2240 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ- 2442 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਪਟਿਆਲਾ- 17690 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਰੂਪਨਗਰ 1135 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਮੋਹਾਲੀ 2000 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਸੰਗਰੂਰ 6560 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ- 188.31 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ- 12828 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ।
8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ 219 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 8270 ਕੈਂਪ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 4125 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਐਕਟਿਵ ਹਨ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ 4 ਟੀਮਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ 184 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਹਨ।