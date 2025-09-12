ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧੀ, 3 ਲਾਪਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ। ਜਾਣੋ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ?

punjab flood updates
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ... (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 12, 2025 at 7:49 AM IST

2 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਖੂਬ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤ, ਫਸਲ, ਡੰਗਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ 11 ਸਤੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 55 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ?

ਬਰਨਾਲਾ 5, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 7, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 4, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 2, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 3, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 5, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 6, ਪਟਿਆਲਾ- 2, ਰੂਪਨਗਰ - 2, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 1 ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।

punjab flood updates
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਅੱਪਡੇਟ (Source: Department of Information and Public Relations, Punjab)

2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2214 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 196 ਪਿੰਡ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 121 ਪਿੰਡ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 21 ਪਿੰਡ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 15 ਪਿੰਡ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 86 ਪਿੰਡ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 108, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 329, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 294, ਜਲੰਧਰ 93, ਕਪੂਰਥਲਾ 149, ਲੁਧਿਆਣਾ 110 ਪਿੰਡ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 12, ਮਾਨਸਾ 95, ਮੋਗਾ 52, ਪਠਾਨਕੋਟ 88, ਪਟਿਆਲਾ 136, ਰੂਪਨਗਰ 66, ਮੋਹਾਲੀ 15, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 28, ਸੰਗਰੂਰ 107, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 23 ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 70 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ?

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 3 ਲੱਖ, 88 ਹਜ਼ਾਰ, 508 ਲੋਕ ਹੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 1,36,105 ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 1,45,000 ਲੋਕ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 38,614, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 15,503 ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 5,728 ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 14,000 ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

punjab flood updates
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਅੱਪਡੇਟ (Source: Department of Information and Public Relations, Punjab)

ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ?

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 23,337 ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5,581 ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- 3260, ਬਰਨਾਲਾ- 738, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ- 4363, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-4034, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-5581, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-1616, ਜਲੰਧਰ- 511, ਕਪੂਰਥਲਾ- 1428, ਮਾਨਸਾ- 178, ਮੋਗਾ- 155, ਰੋਪੜ- 313, ਪਠਾਨਕੋਟ- 1139 ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ- 21 ਲੋਕ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ?

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ 1,92,380.05 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ।

punjab flood updates
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਅੱਪਡੇਟ (Source: Department of Information and Public Relations, Punjab)

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- 27154 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਬਠਿੰਡਾ- 586.79 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ- 19036.888 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 17257.4 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ- 40169 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 8322 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਜਲੰਧਰ- 4800 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ- 17574.283 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਮਾਨਸਾ- 12207.38 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਮੋਗਾ 2240 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ- 2442 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਪਟਿਆਲਾ- 17690 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਰੂਪਨਗਰ 1135 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਮੋਹਾਲੀ 2000 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਸੰਗਰੂਰ 6560 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ- 188.31 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ- 12828 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ।

8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ 219 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 8270 ਕੈਂਪ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 4585 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਐਕਟਿਵ ਹਨ।

