ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਵਧਿਆ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲਾਪਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ।

Punjab flood 2025
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 14, 2025 at 9:12 AM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛੱਤ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ। 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ 55 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 56 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-7, ਬਰਨਾਲਾ 5, ਬਠਿੰਡਾ-4, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 7, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 2, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 3, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 5, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 6, ਪਟਿਆਲਾ- 2, ਰੂਪਨਗਰ - 2, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 1 ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 3 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 1 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ (Punjab Information and Public Relations Department)

ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ?

ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2384 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 196 ਪਿੰਡ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 121 ਪਿੰਡ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 21 ਪਿੰਡ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 15 ਪਿੰਡ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 111 ਪਿੰਡ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 108, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 343, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 329, ਜਲੰਧਰ 93, ਕਪੂਰਥਲਾ 149, ਲੁਧਿਆਣਾ 114 ਪਿੰਡ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 12, ਮਾਨਸਾ 95, ਮੋਗਾ 78 ਪਠਾਨਕੋਟ 88, ਪਟਿਆਲਾ 140, ਰੂਪਨਗਰ 93, ਮੋਹਾਲੀ 15, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 28, ਸੰਗਰੂਰ 107, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ-58 ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 70 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ?

ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 3 ਲੱਖ, 89 ਹਜ਼ਾਰ, 176 ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 1,36,105 ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 1,45,000 ਲੋਕ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 38,614, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 15,503 ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 5,728 ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 14,000 ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 178, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 800, ਬਰਨਾਲਾ-1451, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ 778 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 1970 ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ (Punjab Information and Public Relations Department)

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਕੁੱਲ 23,340 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ 1,98,525.6 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਾਨਸਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- 27154 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਬਠਿੰਡਾ- 586.79 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ- 25182.438 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 17257.4 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ- 40169 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 8322 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਜਲੰਧਰ- 4800 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ- 17574.283 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਮਾਨਸਾ- 12207.38 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਮੋਗਾ- 2240 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ- 2442 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਪਟਿਆਲਾ- 17690 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਰੂਪਨਗਰ 1135 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਮੋਹਾਲੀ -2000 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਸੰਗਰੂਰ 6560 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ- 188.31 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ- 12828 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ (Punjab Information and Public Relations Department)

8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ 219 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 82 ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 8270 ਕੈਂਪ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 3794 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਐਕਟਿਵ ਹਨ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ 3 ਟੀਮਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ 184 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

