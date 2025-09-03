ETV Bharat / state

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨ... - COTTON CROP IMPORT DUTY REMOVED

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪਾਹ ਉੱਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

COTTON CROP IMPORT DUTY REMOVED
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 3, 2025 at 12:46 PM IST

Updated : September 3, 2025 at 1:17 PM IST

6 Min Read

ਬਠਿੰਡਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪਾਹ ਉੱਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ (ਐਚਐਸ 5201) ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 50 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੂਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਬੀਸੀਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਚਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ (ਏਆਈਡੀਸੀ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਰਚਾਰਜ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਪਾਹ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ (ETV Bharat)

ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਮਾਦ ਉੱਤੋਂ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।



ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਦਰਾਮਦ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

''ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਕਪਾਹ ਦਾ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਹ ਉਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।'' -ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 13% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 87% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧ?

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲੇਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

''ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇਕ ਦੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।'' -ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ

ਹਰ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਹੇਠਲਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਰਕਬਾ

ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

COTTON CROP IMPORT DUTY REMOVED
ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰਕਬਾ (ETV Bharat)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਟਨ ਨਾ ਮੰਗਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਹੀ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਰਮਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੀਸੀਆਈ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ 15000 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। - ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ?

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਪਾਹ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਜਾਈ ਅਤੇ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚੁਗਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਪਾਹ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।

COTTON CROP IMPORT DUTY REMOVED
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (ETV Bharat)

ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪਾਹ ਉਦਯੋਗ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕਪਾਹ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 422 ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰ 58 ਕਪਾਹ ਉਦਯੋਗ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ 365 ਕਪਾਹ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਪਾਹ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ 150 ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੁੱਲ 540 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 33 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕਪਾਹ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ।

COTTON CROP IMPORT DUTY REMOVED
ਨਰਮੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਰਕਬਾ (ETV Bharat)

ਕਿੰਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ?

ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਹੇਠ 1,25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪਾਹ ਉੱਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ (ਐਚਐਸ 5201) ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 50 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੂਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਬੀਸੀਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਚਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ (ਏਆਈਡੀਸੀ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਰਚਾਰਜ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਪਾਹ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ (ETV Bharat)

ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਮਾਦ ਉੱਤੋਂ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।



ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਦਰਾਮਦ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

''ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਕਪਾਹ ਦਾ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਹ ਉਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।'' -ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 13% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 87% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧ?

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲੇਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

''ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇਕ ਦੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।'' -ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ

ਹਰ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਹੇਠਲਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਰਕਬਾ

ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

COTTON CROP IMPORT DUTY REMOVED
ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰਕਬਾ (ETV Bharat)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਟਨ ਨਾ ਮੰਗਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਹੀ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਰਮਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੀਸੀਆਈ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ 15000 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। - ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ?

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਪਾਹ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਜਾਈ ਅਤੇ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚੁਗਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਪਾਹ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।

COTTON CROP IMPORT DUTY REMOVED
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (ETV Bharat)

ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪਾਹ ਉਦਯੋਗ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕਪਾਹ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 422 ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰ 58 ਕਪਾਹ ਉਦਯੋਗ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ 365 ਕਪਾਹ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਪਾਹ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ 150 ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੁੱਲ 540 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 33 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕਪਾਹ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ।

COTTON CROP IMPORT DUTY REMOVED
ਨਰਮੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਰਕਬਾ (ETV Bharat)

ਕਿੰਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ?

ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਹੇਠ 1,25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Last Updated : September 3, 2025 at 1:17 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

COTTON CROPCENTRE REMOVES COTTON IMPORT DUTYFARMERS PROTEST AGAINST CENTRALGOVTਕਪਾਹ ਉੱਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟCOTTON CROP IMPORT DUTY REMOVED

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਆਖਿਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ਛੁਟਕਾਰਾ? ਜਾਣੋ

ਹੁਣ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਪਰ ਪਵਾਉਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ, ਜਾਣੋ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.