‘ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ’
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Published : September 11, 2025 at 2:02 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਸਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ।
'ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹ'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਸਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਡੂੰਘਾ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜੋ ਰੁੱਖ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 105 ਫੀਸਦੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਮ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹੀਅਰ ਹੈ।' ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਡੈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਲਾਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਿਜਾਈ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੇਗੀ ਨਾਲ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਕਿੱਲੇ ਲਈ 6,800 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 50 ਟਰੈਕਟਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੱਕ ਸਸਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਸਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣਗੇ।