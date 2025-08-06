Essay Contest 2025

SYL ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਬਹਾਨੇ PM ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ਼ - MEETING OVER SYL WATER

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਾਣੋ।

Meeting over SYL water
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ SYL ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਉੱਤੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ... (ETV Bharat)
Published : August 6, 2025 at 11:07 AM IST

Updated : August 6, 2025 at 11:29 AM IST

ਹਰਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹੈ।

"ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਮੁੱਦਾ"

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ"

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਈਐਸਐਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੰਧੂ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ-ਟਰੰਪ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਿਨਾਬ, ਉੱਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਡਸ ਟ੍ਰਿਟੀ ਰੱਦ ਹੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਟਵੀਟ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਇੰਡਸ ਟ੍ਰਿਟੀ ਮੈਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਹੀ ਰਹੇ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਹੈ, ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। - ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ

ਸਿੰਧੂ ਸੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ...

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, SYL 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਸਿੰਧੂ ਸੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਹੀਆਂ ਬੇਸਿੱਟਾ

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ SYL 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

"ਸਾਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ"

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ SYL ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।

13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ

13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

