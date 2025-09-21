ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ! ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
Published : September 21, 2025 at 5:04 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚਲੱਦਿਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
'ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਘਾਟਾ'
ਬਠਿੰਡਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਹਲਾਤ ਬਣ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੇਬਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1800 ਬੋਰਿਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।'
28 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 242 ਪੱਕੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ, ਲੋਡਿੰਗ-ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 28 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਪੰਜਾਬ ਆਉਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਣੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੇਬਰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਣ ਪਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਡਿੰਗ ਅਣ-ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਅੱਠ ਤੋਂ 9000 ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਾਏ ਵੱਖਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੁੰ ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ।'