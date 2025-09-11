ETV Bharat / state

ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰਖ, ਸੁਣੋ PAU ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ...

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਬੀਰ ਗੋਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

FREE SOIL TESTING AT PAU LUDHIANA
ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰਖ (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 11, 2025

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੇਤ, ਸਿਲਟ, ਕਲੇ ਅਤੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਮੈਂਟਰ ਹੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਇਨ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੈਵਿਕ ਮੈਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਮਿੱਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (ETV Bharat GFX)

ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਬੀਰ ਗੋਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, '27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 50 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ।"

FLOODS IN PUNJAB
ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (ETV Bharat GFX)

'ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ'

ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਲੇ ਅਤੇ ਸਿਲਟ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਹਾੜਾ ਤੋਂ ਆਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਲਕ ਅਤੇ ਕਲੇ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਉਪਜਾਉ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"

FLOODS IN PUNJAB
ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆਈ (ETV Bharat GFX)

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਹੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਕੇ ਮਿੱਟੀ ਆਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਆਈ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦਾਂ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।"

FLOODS IN PUNJAB
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਇਹ ਖਾਦ (ETV Bharat GFX)

ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੀਆ ਆਦਿ ਪਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਟਾਵੇ ਹੱਲ ਚਲਾ ਕੇ ਵਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਣਕ 50 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਦੋ-ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਦਾ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

FLOODS IN PUNJAB
ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ (ETV Bharat GFX)

