ਸਾਰਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ; ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬੰਨਣਗੇ ਰੰਗ

ਸਾਰਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ; ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬੰਨਣਗੇ ਰੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : October 4, 2025 at 5:57 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ
ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਟਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬੰਨਣਗੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਮੁਗਦ ਕਰਨਗੇ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਮੇਲਾ
ਮੇਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਗੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ, ਕਲਾ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।"
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮਦਦ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਣਿਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਕਾਰ ਬੰਨਣਗੇ ਰੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਲੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।"