ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ੰਮੂ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ (ETV Bharat)
Published : September 6, 2025 at 5:23 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਫਿਲਹਾਲ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਚਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ੰਮੂ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉਤਰਾਂਚਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਠੱਪ (ETV Bharat)

ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੰਮੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

''ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਡੇਢ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਡੀਪੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਪੂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਸਾਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 40 ਤੋਂ 45 ਰੂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ''- ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ (ETV Bharat)

ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕਈ ਰੂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ, ਜਵਾਲਾ ਜੀ, ਚਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਜੰਮੂ, ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਨੈਨੀਤਾਲ ਅਤੇ ਮਕਰੋੜ ਗੰਜ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ 60 ਤੋਂ 70 ਰੂਟ ਅੱਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬਾਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰੂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

9 ਡਿਪੂਆਂ ਦਾ 15 ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਲੇ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਰੂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 9 ਡੀਪੂਆਂ ਦਾ 15 ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿੱਪੂ ਦੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ-ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੰਮੂ ਇਹ ਰੂਟ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।''

ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਬਠਿੰਡਾ ਡਿੱਪੂ (ETV Bharat)


ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਬਠਿੰਡਾ ਡੀਪੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨਜਰ ਪਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਹੜ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਰੂਟ ਚਲਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਪਨਬਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ (ETV Bharat)

