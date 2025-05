ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ 10ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਾਪ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਚੈੱਕ - PUNJAB BOARD 10TH RESULT

ਪੰਜਾਬ 10ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : May 16, 2025 at 3:00 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 4:26 PM IST 2 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ.) ਨੇ ਕਲਾਸ 10ਵੀਂ ਕਾ ਰਿਜਲਟ 2025 ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 95% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 2,77,746 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,65,548 ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਜਲਟ ਆਫਿਸ਼ਿਅਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ pseb.ac.in 'ਤੇ ਜਾਕਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 10ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ (PSEB Board) 3 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ 100% ਅੰਕ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਤ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਕੋਟ ਸੁਖੀਆਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਕਸ਼ਨੂਰ ਕੌਰ ਨੇ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪਬਲਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਛੱਤੀਆਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਤਿੰਦਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਚੌਂਦਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ 650 ਵਿੱਚੋਂ 650 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਾਪ (PSEB Board)

