ETV Bharat / state

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਰੁਲ ਰਹੀ ਲਾਸ਼, ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ - POWERCOM CONTRACT EMPLOYEES PROTEST

POWERCOM CONTRACT EMPLOYEES PROTEST ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : May 5, 2025 at 8:51 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 9:17 PM IST 1 Min Read

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਦੇ ਖੰਨਾ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿਰਫ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਮਹਿਕਮਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨਾ (Etv Bharat) ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ

Last Updated : May 5, 2025 at 9:17 PM IST