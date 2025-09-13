ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ?

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 13, 2025 at 5:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਪੂਰਥਲਾ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਕਿ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਰਹੀਮਪੁਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਅੱਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਣ ਇਹ ਪਬੰਦੀਆਂ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ "ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਕਰੇ।"

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

For All Latest Updates

TAGGED:

MURDER CASE IN HOSHIARPURSULTANPUR LODHI PROTESTਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮਾਸੂਮ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾHOSHIARPUR CHILD KILLEDCHILD ABDUCTION AND MURDER CASE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ? ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

Flipkart ਅਤੇ Amazon ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਰਹੀ ਸੇਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਫ਼ਰ?

Ghibli ਤੋਂ ਬਾਅਦ Nano Banana AI ਟ੍ਰੈਂਡ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਬਣਾਓ 3D ਫੋਟੋਆਂ

ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.