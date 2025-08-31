ETV Bharat / state

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਟੜਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਇੰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ।

ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਇੰਨਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 31, 2025 at 6:22 PM IST

3 Min Read

ਸੰਗਰੂਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਟੜਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬੱਟੜਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵੇਚੀ ਮਿੱਟੀ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਏ ਇੰਨੇ ਜਿਆਦੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ (ETV Bharat)

ਸਰਪੰਚ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੇ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਰੇਤੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 100 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਟਰ ਵਰਕਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨੀ ਡੁੰਗਾਈ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਗੰਦਗੀ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਗਾ। ''ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣਨ ਦਵਾਂਗੇ।''



ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਇੰਨਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ (ETV Bharat)

ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਡੁੰਗਾਈ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸੱਤ ਫੁੱਟ ਹੀ ਹੈ। -ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ

ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੁੰਘਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ (ETV Bharat)



ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਲੇਨਨ ਗਰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬੱਟੜਿਆਨਾ ਨੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਆਦਾ ਡੁੰਘਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।''

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ

ਪਿੰਡ ਬੱਟੜਿਆਨਾ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।''

ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਇੰਨਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ਼ (ETV Bharat)

