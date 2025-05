ETV Bharat / state

‘ਲੱਖਾਂ ’ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੋਲੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ’, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਨਸਾਈ ਦਰੱਖਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ - BONSAI PLANTS

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਨਸਾਈ ਦਰੱਖਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ( Etv Bharat )

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਬੋਨਸਾਈ ਦਰੱਖਤ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਦਰੱਖਤ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਹਨ। 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੋਨਸਾਈ ਦਰਖਤ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ, ਕੈਕਟਸ ਆਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮਹਿਜ਼ 130 ਗਜ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਿੰਨੀ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਨਾ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਇਨਾਮ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੋਨਸਾਈ ਦਰਖਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਨਸਾਈ ਦਰੱਖਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ (Etv Bharat) 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਾਨੀ ਤਕਨੀਕ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਰੂ

