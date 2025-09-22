LCD, ਫਰਿੱਜ਼, ਏਸੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵੀ ਘਟੇ ਰੇਟ, ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ

LCD, ਫਰਿੱਜ਼, ਏਸੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵੀ ਘਟੇ ਰੇਟ, ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ
ਨਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
Published : September 22, 2025 at 8:48 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰ 22 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ 12-28% ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5-18% ਦੇ ਸਲੈਬ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, 99% ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ 5% ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਮੱਧ ਵਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਏ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੀਜਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਾਧ ਚਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਨਰਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28% ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ।" -ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਾਹਕ
GST 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੇਬ੍ਹ 'ਤੇ ਪਿਆ ਘੱਟ ਬੋਝ
ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਐਲਈਡੀ ਲੈਣ ਆਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ 43 ਇੰਚੀ ਐਲਈਡੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ 28% ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਐਲਈਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਬ੍ਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।"
"ਕੇਂਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਦੀ ਜੋ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 43 ਇੰਚੀ ਐਲਈਡੀ, ਏਸੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ 28% ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।" - ਪ੍ਰਿੰਸ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 28% ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।