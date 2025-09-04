ETV Bharat / state

ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋਏ ਦੁਗਣੇ - VEGETABLE FRUIT PRICES INCREASE

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

VEGETABLE FRUIT PRICES INCREASE
ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 4, 2025 at 7:56 PM IST

5 Min Read

ਬਠਿੰਡਾ: (ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ) ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰੂਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਦੁਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਤੋਂ 30% ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਵਿਗੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ (Etv Bharat)

ਵੱਧ ਗਏ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ

ਬਠਿੰਡਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰੂਟ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਰੇਟ ਦੁਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਟਰ 100 ਤੋਂ 120 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੋਭੀ ਜੋ ਕਿ 40 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 160 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"

ਮਹੇਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸਬਜ਼ੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਰਬੀ 40 ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਕੱਦੂ 40 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 30 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ, ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋਲ ਸੇਲ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੋਭੀ, ਪਿਆਜ, ਲੱਸਣ ਅਤੇ ਤੋਰੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਟਮਾਟਰ ਆਉਣ ਕਾਰਨ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਟਮਾਟਰ ਹੁਣ 35 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਜ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਜ ਹੁਣ 25 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਟ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਲ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰੂਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੇਬ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਫਰੂਟ ਦੀ ਆਮਦ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਭਾਅ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। - ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ,ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਮਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਮਾਤਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਕੋਟ ਪੁਤਲਈ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਤਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਆੜ੍ਹਤੀ ਹਰਮਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਨਰੂਲਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਦਿਹਾੜੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟਜ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਰੂਟਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ

ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਫ਼ਲਰੇਟ
ਮਟਰ120 ਤੋਂ 250 ਕਿਲੋ
ਕੱਦੂ40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 90 ਰੁਪਏ
ਭਿੰਡੀ40 ਰਪਏ ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ
ਤੋਰੀ40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ
ਅਰਬੀ40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ
ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ
ਬੈਂਗਣੀ20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ
ਬੈਂਗਣ20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ
ਪੇਠਾ10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ
ਪਿਆਜ25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ
ਖੀਰਾ30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ
ਟਮਾਟਰ40 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ
ਸੇਬ150 ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ
ਆਲੂ15 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ

ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੌਬਾ

ਉਥੇ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਮਹੇਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੂਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੇਹੜੀਆਂ-ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਕੱਠੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ, "ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।"

ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਇਆ ਖ਼ਰਾਬ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜੌਲੀ ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਭਾਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਰਸੋਈ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੁਗਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿੱਥੇ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਕੱਠੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2 ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਬਜ਼ੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ।"

ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸੈਕਟਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ 4 ਤੋਂ 5 ਟਰੱਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਬਜੀ ਅਤੇ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

